Novellino: “Prestazione di Lukaku buona”

L’ex allenatore Walter Novellino ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 1 Football Club, dopo la vittoria del Napoli sul Venezia:

“Entrando nel merito della gara di ieri, mi dispiace molto per il rigore sbagliato da Lukaku, perché, a mio avviso, macchia una prestazione ottima dell’attaccante belga. Lukaku ora attacca più lo spazio, non viene più incontro a tenere palla, ma gioca in profondità. Questo lo rende devastante. È un attaccante fortissimo fisicamente e tecnicamente. Ieri è stato sfortunato sul rigore, ma la sua prestazione è stata davvero eccellente.”