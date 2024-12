Neres: “15 assist? Vi prometto una cosa”

L’attaccante del Napoli, David Neres, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC al termine della vittoria contro il Venezia:

“Sappiamo che abbiamo bisogno di tutta la squadra e siamo consapevoli del fatto che Raspadori sia un top player. Lo ha dimostrato oggi e come ogni giocatore è importante. Anche io parto spesso dalla panchina e gioco meno degli altri, ma entro sempre concentrato per dare il meglio di me alla squadra. 15 assist? Non posso prometterlo. Ma posso promettere che darò sempre il massimo in ogni allenamento, partita ed in ogni minuto che giocherò”.