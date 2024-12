La Repubblica – Napoli, se dipendesse da Conte il mercato di gennaio sarebbe abolito

Stando a quanto riportato da La Repubblica, Antonio Conte ha le idee molto chiare sul mercato di gennaio: “Sul mercato il condottiero azzurro ha le idee molto chiare: «Io lo abolirei, quello di gennaio. È un mese difficile per noi allenatori. Come ho già detto, se ne occupa il club. Dico soltanto che se dobbiamo fare qualcosa, bisogna migliorare in maniera concreta. Evitiamo di indebolirci a livello numerico, male che vada rimaniamo questi senza fare danni. Questo gruppo ha conquistato 41 punti in 18 partite e nessuno lo avrebbe detto ad inizio stagione. Sono moltosoddisfatto e dobbiamo continuare su questa strada». Il diktat di Conte è sempre lo stesso: «Lavoro, lavoro, lavoro»“.