Il Mattino – Napoli, Conte vuole Dorgu; gli azzurri insistono per ingaggiarlo

Secondo Il Mattino, Antonio Conte vuole a tutti i costi Patrick Dorgu, esterno del Lecce: “A fari spenti. Occhio a una operazione su cui Conte punta moltissimo: il 20enne Patrick Dorgu. Costo: circa 40 milioni e asta formalmente aperta da Corvino da qualche giorno. Ma una cosa deve essere chiara: qui c’è da fare i conti con il fattore Conte. È lui che tiene in mano l’agenda dei contatti veri e propri: mai McTominay avrebbe lasciato il Manchester United per venire in Italia senza giocare la Champions. E come lui Lukaku. Qualche nome è ben nascosto“.