Corriere Fiorentino – Napoli, possibile scambio con la viola Folorunsho-Biraghi

Secondo Il Corriere Fiorentino, Napoli e Fiorentina starebbero imbastendo una trattativa che porterebbe ad uno scambio tra Michael Folorunsho e Cristiano Biraghi: “Ceduto Quarta (sostituito numericamente da Valentini, difensore del Boca acquistato in estate ma in arrivo il primo gennaio) i viola cercheranno di accontentare chi punta a nuove esperienze. È il caso di Biraghi, anche perchè l’ormai ex capitano potrebbe diventare ottima pedina di scambio per un obiettivo in entrata come Folorunsho. Se nella strategia iniziale del club di Commisso c’era l’intenzione di anticipare l’arrivo di un centrocampista, originariamente programmato per l’estate, il prolungato stop di Bove non ha fatto altro che spingere la societa ad affrettare i tempi, e il mediano del Napoli sembra avere tutte le caratteristiche giuste. Di origini nigeriane, ma nativo di Roma, Folorunsho ha dalla sua una duttilità che il tecnico viola apprezza e che gli consentirebbe di giocare in diverse zone del campo. senza considerare i costi più contenuti rispetto ad altri obiettivi. Mentre il Genoa ha pretese vicine ai 20 milioni di euro per il danese Frendrup, tra i più simili a Bove, anche l’Empoli non vorrebbe scendere da 15 milioni per un’eventuale cessione di Fazzini, elemento sul quale anche la Lazio sta mantenendo contatti continui. In uno scenario del genere la volontà del Napoli di lasciar partire Folorunsho (anche per motivi economici) e l’eventuale inserimento di Biraghi, gestito dallo stesso procuratore, è un fattore che potrebbe facilitare l’affare, tanto più se Prade accettasse la formula di un prestito oneroso e successivo diritto di riscatto da stabilire su una base da 15 milioni complessivi. Molto però si concretizzerà soltanto a mercato aperto, come da prassi durante gli affari di gennaio“.