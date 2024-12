Chiariello: “Nessun allenatore vincente come Conte”

Il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato delle dichiarazioni a Campania Sport, su Canale 21, commentando l’ultima vittoria del Napoli con il suo editoriale:

“Conte fa 500 in campionato, sono i suoi punti realizzati in pochi tornei giocati. Seppure Conte ha una grande esperienza da tecnico e allena da molti anni, in Italia ha allenato quasi pochissimo. Ha fatto 3 campionati alla Juve e 2 all’Inter. Se togliamo la prima stagione da esordiente in Serie A con l’Atalanta, Conte ha un palmares impressionante: io non credo che esista al mondo un allenatore che abbia un rapporto partite allenate/risultati così vincente. Neanche il grande Ancelotti, Guardiola o Mourinho che hanno vinto più di lui in senso assoluto“.