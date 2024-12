Cds – Napoli, prima del gol di Raspadori, gli azzurri avevano comunque dominato

Il Corriere dello Sport ha analizzato la vittoria del Napoli di ieri contro il Venezia: “Nel giorno della prima volta di Kvara e Neres insieme con Lukaku nel tridente, a far godere il Maradona è la carta a sorpresa: Giacomo Raspadori, uomo con una valigia da ieri più leggera, l’attaccante meno impiegato del gruppo (9 presenze) che Conte ripesca con tempismo perfetto. Il calcio è momenti, a volte attimi o sostituzioni da cogliere, e così Jack e il signor Antonio hanno fatto centro: non segnava da aprile. ???????Festa grande, sì, ma anche la vecchia passione per il brivido: gli azzurri hanno giocato ancora con il fuoco, schiacciando letteralmente il Venezia sin dall’inizio ma producendo appena un gol dopo 79 minuti di assoluto dominio e percentuali eloquenti dal primo istante: 25 tiri a 4 (8 nello specchio); un rigore sbagliato e un palo; il 67% di possesso finale, con punte tra 77 e 78%; 35 cross a 9, 14 angoli a 4, una mole di gioco nella trequarti e in area avversaria pari al doppio e al triplo nel primo tempo“.