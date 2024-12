Top&Flop Napoli-Venezia, il migliore ed il peggiore secondo MN

Il Napoli non fallisce l’operazione aggancio all’Atalanta e sconfigge il Venezia con il risultato di 1-0. Il match, ha visto gli azzurri provare ad imporre il proprio gioco, facendo però fatica a sbloccarla. Sembrava avvicinarsi l’ombra di un pareggio non atteso, fino al gol risolutore di Raspadori, che ha consentito agli azzurri di vincere. La redazione di MondoNapoli ha individuato rispettivamente il migliore ed il peggiore del match.

TOP – Giacomo Raspadori

La partita della sua rivincita, nella quale è lui a segnare. Entra a sorpresa al posto di Anguissa, in un momento di partita in cui gli azzurri stanno attaccando, ma senza produrre risultati. Il suo ingresso aggiunge maggior qualità davanti e tanta foga. Ha sui piedi il pallone della partita, e lo scaglia in porta. Difficile immaginare un ingresso migliore. Menzione d’onore per Alex Meret, ancora oggi apparso molto affidabile e autore di un paio di buoni interventi.

FLOP – Romelu Lukaku

Mai come stavolta, un flop immeritato per il belga. A seguito di un rigore sbagliato, però, non si può fare altrimenti, specie quando sei sullo 0-0 e contro un avversario molto arcigno. Va però segnalato come abbia sempre combattuto e giocato complessivamente una gara non troppo negativa, soprattutto nella ripresa, dove Stankovic lo ha nuovamente fermato con una parata clamorosa. Menzione per Khvicha Kvaratskhelia, apparso a tratti troppo nervoso.