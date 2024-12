Oggi pomeriggio, il Napoli di Antonio Conte scenderà in campo alle 15 allo Stadio Maradona per affrontare il Venezia. L’obiettivo è chiaro: vincere per mantenere il passo dell’Inter, che ieri ha conquistato i tre punti a Cagliari, e cercare di rosicchiare qualche punto all’Atalanta, che ha pareggiato contro la Lazio. La campagna del Roma in edizione campana titola: “l’Atalanta pareggia con la Lazio. Per il Napoli operazione primo posto”.