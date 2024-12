Napoli-Venezia, le pagelle MN. Conte la risolve con i cambi. Lukaku, peccato per quel rigore!

Il Napoli batte il Venezia con il risultato di 1-0. La partita, che si è rivelata più intricata del previsto, si è risolta grazie ad un gol di Giacomo Raspadori, entrato a gara in corso. È stato proprio il suo cambio, atteso da pochi, a permettere ai partenopei di vincere. Di seguito, le pagelle del match a cura della redazione di MondoNapoli.

Alex Meret 7 – Compie una parata determinante su Yeboah nel primo tempo, confermando di essere in uno stato di grazia. Non sbaglia nemmeno sulla punizione di Nicolussi Caviglia nella ripresa. Attento sui palloni alti.

Giovanni Di Lorenzo 6 – Gioca una partita sufficiente, nella quale cerca perlopiù di aggiungere superiorità numerica in fase offensiva. È però attento anche in fase difensiva, dove riesce sempre a limitare i suoi avversari.

Amir Rrahmani 6,5 – È diventato una certezza di questa squadra. Dalle sue parti non si passa. Inoltre, è sempre molto tranquillo nello stare sul rettangolo verde, sbagliando pochi palloni.

Juan Jesus 6 – Non è mai particolarmente impegnato nel corso di questo match, dove il Napoli è perlopiù impegnato in fase offensiva. Quando però è il suo momento, non commette particolari errori o sbavature.

Mathias Olivera 6,5 – Gioca la sua solita partita grintosa, dove cerca di rendersi utile anche in fase offensiva, sfondando in più di un’occasione e andando anche vicino al gol. Conferma di essere in un ottimo momento di forma.

André-Frank Zambo Anguissa 5,5 – Ha un pallone d’oro per siglare l’1-0 nel primo tempo, oltre che il suo terzo gol consecutivo, ma lo spara in curva. Al netto di ciò, non gioca al suo solito livello, specie se si pensa alle sue ultime uscite, dove è stato spesso determinante.

Stanislav Lobotka 6,5 – Come sempre, è tranquillo nel gestire il gioco e molto ordinato nel difendere ed impedire le ripartenze avversarie. Avere un uomo come lui in mezzo al campo è una vera e propria garanzia.

Scott McTominay 6,5 – Non è eccellente in fase offensiva, nella quale si fa vedere meno del solito. Si fa perdonare perché in mezzo al campo ci mette tanto fisico e potenza, oltre che numerosi palloni recuperati. Pur non comportandosi da risolutore della situazione, si fa notare molto bene.

David Neres 6,5 – Titolare a destra, nella sua posizione naturale, svolge una buona partita, dove risulta molto lucido e non finisce mai nella trappola del nervosismo. Spostato a sinistra dopo l’uscita dal campo di Kvaratskhelia, continua a pungere come suo solito, cercando sempre di mettere in area dei palloni pericolosi. Aiuta in fase difensiva.

Romelu Lukaku 5,5 – Partita molto generosa, ma nella quale non produce risultati. Intraprende un duello molto duro con Idzes, nel quale non si comporta troppo male. Ha l’opportunità di portare gli azzurri in vantaggio su rigore, ma si fa ipnotizzare da Stankovic. Non è fortunato nel secondo tempo quando calcia a porta sicura, vedendosi fermato nuovamente dal portiere. Cresce però la sua capacità di impegno, specie nel secondo tempo.

Khvicha Kvaratskhelia 5,5 – Come il suo collega brasiliano, si comporta bene però illuminando meno del solito. Col passare del tempo, diviene sempre più nervoso e tenta con più foga di portare i suoi in vantaggio, ma a testa bassa e con troppa fretta.

SOSTITUZIONI

Giacomo Raspadori 7 – La mossa vincente di Antonio Conte. Entra, a sorpresa, al posto di Anguissa, quando in pochi se lo sarebbero aspettati. Si fa notare per una carica enorme, la stessa con la quale ha scagliato in porta il pallone dell’1-0. Man of the match senza pochi dubbi.

Matteo Politano 6 – Ingresso senza infamia e senza lode per lui. Si fa però ben vedere, specie nelle ripartenze.

Leonardo Spinazzola s.v. –

All. Antonio Conte 7 – Risolve una partita molto dura con lucidità e con i cambi. Partito schierando dal primo minuto David Neres e Khvicha Kvaratskhelia, prova da subito ad imporre il gioco agli avversari. I suoi, però, non riescono mai a trovare la rete del vantaggio, finendo per innervosirsi. La risolve con una mossa a sorpresa: Raspadori per Anguissa. Da allora, gli azzurri risultano non solo fisici, ma anche qualitativi. E sarà proprio l’ex Sassuolo a trovare la rete della vittoria, con una girata di sinistro. Che sia un indizio per il futuro di questa squadra? Chissà. Intanto, questa mossa ha portato 3 punti molto preziosi, che permettono di agganciare l’Atalanta in vetta alla classifica.