Napoli, Tridente Inedito: Neres, Lukaku e Kvaratskhelia contro il Venezia

Il Napoli si prepara a scendere in campo contro il Venezia con un tridente offensivo inedito. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Antonio Conte sembra intenzionato a schierare per la prima volta dal primo minuto David Neres, Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia insieme. Una scelta audace che potrebbe portare una ventata di novità nel gioco offensivo del Napoli, anche grazie alle condizioni di Matteo Politano, che ha dovuto fare i conti con un fastidioso virus influenzale che lo ha tenuto lontano dagli allenamenti venerdì scorso. Sebbene si sia presentato regolarmente al centro sportivo di Castel Volturno ieri mattina e abbia partecipato alla sessione con i compagni, l’influenza sembra averlo indebolito, rendendo la sua presenza titolare incerta.

La formazione dovrebbe dunque prevedere Neres sulla destra, nel suo ruolo preferito, Lukaku come punta centrale e Kvaratskhelia a sinistra. Si tratta di un trio mai visto prima dal primo minuto, né in Serie A né in Coppa Italia, con i tre che hanno condiviso il campo solo per brevi spezzoni di partita: contro il Parma e la Lazio al Maradona, per un totale di circa 53 minuti complessivi, includendo i recuperi. In queste occasioni, i risultati sono stati contrastanti: vittoria in rimonta contro il Parma, con gol di Lukaku e assist di Neres per Anguissa, e una sconfitta contro la Lazio.

Il tridente Neres-Lukaku-Kvaratskhelia rappresenta una novità assoluta e sarà interessante vedere come si comporteranno insieme in questa nuova configurazione offensiva, in un match che potrebbe dare ulteriori indicazioni sul futuro del Napoli di Conte.