Napoli su Reda Belahyane: obiettivo per il centrocampo a gennaio

Reda Belahyane è il primo obiettivo del Napoli per rinforzare il centrocampo nella sessione di mercato di gennaio. Il giovane centrocampista marocchino, protagonista di un ottimo inizio di stagione con l’Hellas Verona, ha attirato l’interesse di molti club di prima fascia, tra cui l’Inter. Gli azzurri sono molto interessati a lui per diverse ragioni: oltre alla valutazione abbordabile di circa 12 milioni di euro più bonus, Belahyane rappresenta una scommessa con un grande potenziale di crescita.

Nel progetto di Antonio Conte, il marocchino potrebbe inserirsi gradualmente dietro ai titolari Lobotka, Anguissa e McTominay, ma con l’opportunità di ottenere spazio e un ruolo già da protagonista, dato che il Napoli ha intenzione di includerlo nelle rotazioni di centrocampo, dove al momento c’è solo Gilmour come alternativa di peso.

Il Napoli potrebbe fare un affondo decisivo nei prossimi giorni, nonostante il cambio di proprietà, che è stato posticipato di qualche giorno. Tuttavia, alcune figure chiave, comprese quelle legate al mercato, dovrebbero rimanere anche con i nuovi proprietari americani.

Il direttore sportivo dell’Hellas Verona, Sean Sogliano, ha recentemente commentato la situazione del giovane talento: “Belahyane è un ragazzo che ha dimostrato grande valore in questo inizio di campionato. Non è facile mantenere la concentrazione in una squadra con l’obiettivo di salvarsi, ma ha fatto molto bene. Il Verona è un club che spesso vende i suoi giovani più promettenti, quindi dovremo trovare un equilibrio tra costruire una squadra competitiva e rispondere alle esigenze del mercato. Se Belahyane resterà? Vedremo. Se dipendesse da me, lo terrei, ma ci sono situazioni che vanno oltre le intenzioni del club. A gennaio decideremo cosa sia meglio per lui e per la società. Non sarà facile sostituirlo, ma ogni offerta sarà valutata con attenzione.”