Caressa sul Mercato di Gennaio del Napoli

Il giornalista Fabio Caressa, in un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha espresso le sue opinioni sulle possibili operazioni di mercato per le squadre di Serie A, focalizzandosi in particolare sul Napoli. Caressa ha ipotizzato alcuni cambiamenti significativi per la squadra partenopea, suggerendo che Spinazzola potrebbe essere ceduto in quanto il Napoli avrebbe bisogno di un giocatore con caratteristiche diverse sulla fascia.

In una dichiarazione provocatoria, Caressa ha anche menzionato la possibilità di cedere Khvicha Kvaratskhelia nel caso in cui il georgiano non rinnovasse il contratto. Secondo Caressa, la cessione di Kvaratskhelia potrebbe portare una somma significativa nelle casse del club, permettendo al Napoli di reinvestire in tre nuovi giocatori. Tuttavia, ha precisato che Kvaratskhelia, a differenza di Giacomo Raspadori, non sarebbe uno dei giocatori su cui Antonio Conte puntasse poco.

Per quanto riguarda Raspadori, Caressa ha ipotizzato che il Napoli potrebbe cederlo, per cercare un attaccante più simile a Romelu Lukaku, capace di adattarsi meglio al gioco di Conte. Una riflessione che apre a possibili movimenti in attacco per il Napoli durante il mercato di gennaio.