Bologna alla ricerca di Cyril Ngonge: prestito con riscatto per l’attaccante del Napoli

Il Bologna è pronto a fare un nuovo tentativo per Cyril Ngonge, attaccante del Napoli, acquistato un anno fa per circa 20 milioni di euro. Nonostante l’investimento, il belga non ha convinto appieno nella sua prima stagione in azzurro. Inizialmente, l’adattamento a una squadra che viveva un periodo turbolento, tra cambi di allenatore e decisioni presidenziali, ha reso difficile il suo inserimento. Successivamente, con l’arrivo di Antonio Conte, Ngonge ha dovuto fare i conti con una forte concorrenza nel reparto offensivo, senza poter beneficiare di una competizione europea che avrebbe potuto garantire maggiore spazio.

Ora, il suo futuro al Napoli sembra essere in bilico, e non ci sono ostacoli per un suo possibile trasferimento, almeno temporaneo. Il Bologna è interessato a un prestito con opzione di riscatto fissata intorno ai 18 milioni di euro, cifra simile a quella pagata dal Napoli per acquistarlo. L’attaccante potrebbe essere il sostituto di Cambiaghi, infortunatosi gravemente a fine agosto e con un ritorno previsto solo per la prossima primavera.

Finora, Ngonge non ha avuto un ruolo da protagonista al Napoli, dove ha trovato poco spazio a causa della presenza di Kvaratskhelia, Politano e Neres. Ha giocato solo cinque partite di campionato e tre in Coppa Italia, segnando due gol. In estate, il Bologna aveva già cercato di portarlo in prestito con obbligo di riscatto, ma senza successo. Ora, la situazione è cambiata, e l’accordo potrebbe essere più semplice, anche se la valutazione del giocatore rimane alta.