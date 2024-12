Riccardo Meloni di Tv Play ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Napoli Centrale. Queste le sue dichiarazioni: “Il Napoli si muoverà soprattutto per rinforzare la difesa: Juan Jesus e Rafa Marin non sono in grado, al momento, di trovare posto nel Napoli. Danilo apprezzerebbe molto l’idea di andare a Napoli”.