L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano oltre alla difesa il Napoli pensa di rinforzare anche il centrocampo. Jacopo Fazzini dell’Empoli sembrerebbe essere la prima scelta e i contatti con il club toscano vanno avanti. Gli azzurri hanno alzato l’offerta iniziale ed il suo passaggio alla squadra partenopea è a buon punto. All’Empoli dovrebbe finire nell’affare anche Alessio Zerbin in prestito. Il giocatore piace anche al Venezia. Il club veneto rimane in corsa per l’esterno azzurro. Sul giocatore però c’è oltre al Venezia ed all’Empoli anche il Lecce.