L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul mercato del Napoli in uscita. Secondo il quotidiano il Napoli sta cercando rinforzi sul mercato, ma prima di acquistare un nuovo calciatore dovrà liberare spazio tra i giocatori attualmente presenti in rosa. Uno di quelli che potrebbe andare via è Michael Folorunsho che vuole maggiore minutaggio. Folorunsho, avrebbe chiesto la cessione al club partenopeo. Il centrocampista azzurro ha chiesto a Manna una soluzione che gli consenta di accumulare minutaggio. La strada è quella del prestito e in una squadra che dia un posto da titolare. Ecco allora l’idea Torino, dove c’è Ricci che in chiave giugno piace e non poco. Ma c’è soprattutto la Fiorentina, che sta andando avanti IN Conference League e ha bisogno di alternative in mezzo al campo.