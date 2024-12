L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano il Napoli sta lavorando sul mercato per trovare dei rinforzi per mister Conte, che vuole qualche innesto per affrontare al meglio la seconda parte di stagione. Piace Cristiano Biraghi della Fiorentina. In queste ore, le parti di Fiorentina e Napoli sono al lavoro con Spinazzola per convincerlo ad accettare i viola. L’idea di uno scambio con Biraghi non va giù all’ex Roma, ma la pista appare segnata. Biraghi tratta l’addio con la Fiorentina ed il terzino non ha alcun problema ad affrontare la rivalità con Olivera. Quello di Biraghi potrebbe essere il primo colpo del mercato. E tra l’altro l’operazione è quasi a costo zero, perché l’ingaggio di Biraghi e Spinazzola è lo stesso. Ma l’ex Roma esita e il nodo è tutto qui.