De Giovanni, scrittore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Queste le sue parole: “So che piace Danilo, ma sinceramente non condivido questa linea, perché il brasiliano pur essendo una garanzia ha comunque 33 anni. Avrei puntato su Ismajli dell’Empoli, forte e determinato. Se Conte vuole Danilo per me va bene“.