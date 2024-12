L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul calciomercato che attende il Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli è alla ricerca di rinforzi sul mercato, ma prima di acquistare un calciatore deve liberare spazio nella lista dei giocatori presenti in rosa. Ci sono dei parametri da rispettare per fare posto a un nuovo innesto. Un nodo non di poco conto per il mercato del Napoli. Fondamentale sarà liberare un posto in lista. Per acquistare, il Napoli deve fare spazio: Rafa Marin piace al Como e non solo, ma è un Under e dunque non libera caselle. Stesso discorso vale per Zerbin che piace ad Empoli e Venezia ma anche la sua partenza non crea spazio. Anche Juan Jesus piace al Venezia e potrebbe andarsene, ma dopo l’infortunio di Buongiorno la sua cessione è congelata