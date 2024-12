A Radio Napoli Centrale, nel corso di un ‘Calcio alla Radio -Terzo Tempo’ è intervenuto Luigi Garlando, giornalista de la Gazzetta dello Sport: “I match di questo weekend saranno molto divertenti ma passerei l’evidenziatore sullo scontro tra Lazio ed Atalanta. Se la squadra di Gasperini dovesse superare anche questa sfida si lancerebbe a tutta velocità. Tra Milan e Roma c’è il derby dei disperati. Il Napoli insegue Inter e Atalanta ma non è un terzo in comodo, ha qualcosa in più. Negli ultimi incontri è venuta fuori notevolmente la squadra di Conte. Il passaggio di McTominay per Lukaku a Udine è stato simbolico, lo scozzese è un gran calciatore ma va gestito bene.

Neres o Kvara? Neres può essere più incisivo, chiede spesso la palla in profondità ed è molto imprevedibile. Vederli in coppia sarà possibile, Neres può essere pericoloso anche dall’altro lato. Il calcio è meraviglioso, è una metafora vitale e può arrivare a tutti. Lo spogliatoio, ad esempio, è un’importante scuola per i ragazzi.“