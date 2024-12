Nel Intervenuto a Radio Napoli Centrale, il tecnico dell’Osijek, ed ex allenatore di Alessandro Buongiorno ai tempi della Primavera del Torino, Federico Coppitelli si è soffermato sul difensore azzurro: “Buongiorno è dotato di un’intelligenza differente e ha una famiglia che – riporta TuttoNapoli.net – lo ha sempre aiutato. La sua esperienza con me in primavera è stata fondamentale ma forse non tutti si aspettavano una crescita così. Dopo due anni di Primavera non ha trovato squadra per sei mesi poi è andato a Carpi e Trapani.

Ho sempre saputo che avrebbe avuto una grande carriera. E’ adatto ad ogni tipo di contesto, si abitua facilmente e non sarebbe una sorprese vederlo capitano con l’Italia. E’ un ragazzo con la testa sulle spalle, è diverso dagli altri e può dare ancora tanto. Il campionato di quest’anno sarà molto interessante ma credo che Inter, Atalanta e Napoli saranno le vere contendenti per il titolo.

Il campionato croato è competitivo, ci sono tante squadre storiche. L’ambiente è imparagonabile a quello italiano. Le strutture sono varie, le mie sono pazzesche ma non tutte le squadre offrono la stessa qualità.

Pellegrini? Non l’ho allenato ma l’ho visto crescere e gli consiglierei di vivere un’esperienza lontano di Roma”.