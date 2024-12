A ‘Maracanà’, nel corso di Tmw Radio, è intervenuto l’ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni.

Juventus contro la Fiorentina, un confronto anche tra Palladino e Motta: “Per la Juve è una partita più delicata. Dovesse perdere, sarebbe quella che ne risentirebbe di più di un ko. La Fiorentina sta facendo molto bene e se vincesse avrebbe un’ulteriore spinta, ma se non vincesse comunque andrebbe avanti nel suo percorso di crescita. La Juve credo abbia bisogno di una vittoria perché c’è il bisogno di dare un segnale importante di crescita. Deve iniziare un nuovo campionato cominciano a vincere, perché finora è stata al di sotto delle aspettative”.

Tra Kean e Vlahovic chi sceglie? “Vlahovic, che è più forte e più determinante ancora oggi”.

Lazio-Atalanta, che sfida si aspetta? “Credo che sia una partita diversa rispetto a quella con l’Inter per i biancocelesti. Credo che abbia imparato molto da quella sfida, affronta una squadra forte e in salute. Mi aspetto una partita aperta e con tanti gol. E’ leggermente favorita l’Atalanta, ma anche la Lazio è in ottima forma”.

Danilo sarebbe il rinforzo giusto per Conte? “E’ uno di esperienza, carisma, e anche tecnicamente adatto. E’ giusto per sostituire Buongiorno. Per me ha ancora tanto da dare, alla Juve o altrove. Se dovesse andare al Napoli, credo che il Napoli farebbe un grande colpo”.

Raspadori al centro di tante trattative. Quale sarebbe la destinazione migliore? “Fagioli non lo vedo nel Napoli di Conte, Pellegrini anche, vedrei più Raspadori alla Juve che tutti gli altri al Napoli, quindi ci guadagnerebbe la Juve. Ma è difficile dire chi guadagnerebbe da uno scambio”.

Roma, in bilico Dybala: “Credo che la Roma speri che lui vada a giocare altrove. Credo che farà in tutti i modi per apparecchiare una trattativa giusta per entrambi. Dybala quando sta bene fa ancora la differenza, ma la questione rinnovo è complicata e mi lascia perplesso. Ad oggi dico che è più un peso che un valore aggiunto per questa squadra”.