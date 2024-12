Adani: “Lukaku resterà il titolare indiscusso”

L’ex calciatore Daniele Adani ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del podcast di Viva El Futbol, soffermandosi anche sul Napoli:

“Allora Lukaku, parliamo di Lukaku. Qua io rilancio, prendendo come spunto una cosa che condivido, perché Lukaku non è più quello dell’Inter. È meno dirompente, meno devastante e arrivo a dirti anche che fa più fatica ad associarsi con la squadra, quindi non solo per se stesso ma anche per gli altri. È meno dominante e se Lukaku non regge palla è un problema perché si appoggiano molto su di lui, hanno bisogno di lui. Per me Lukaku è il titolare del Napoli fino alla fine”.