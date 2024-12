Un regalo sotto l’albero: il calciatore che vorrei, al terzo posto Danilo

Se ad inizio stagione era impensabile un addio di Danilo alla Juventus, adesso la situazione è ben diversa. Il brasiliano non è più un perno della difesa bianconera ed è stato spesso relegato in panchina da Thiago Motta. Un leader nato, di quelli che piacciono a Conte, con tanta esperienza alle spalle e trofei vinti dal Portogallo all’italia, passando per la Spagna. La carta di identità dice classe 1991, ma questo non spaventa il Napoli che vorrebbe regalare al suo allenatore un difensore di esperienza per questa seconda parte di stagione. Il brasiliano ha dichiarato che difficilmente si muoverà da Torino a gennaio, ma la Juventus non si opporrebbe ad una sua cessione in caso di offerta. Potrebbe essere l’alternativa perfetta a Rrhamani e Buongiorno e all’occorrenza giocare terzino in caso di indisponibilità di Di Lorenzo. È difficile che la Juventus ceda il suo capitano ad una diretta concorrente, però si sa il calcio è strano e spesso il calciomercato può regalare grandi sorprese.