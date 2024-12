Fantacalcio – Serie A, la Top 11 alla sosta – Reparto Difensivo

Si continua con la nostra top 11 della Seria A in ottica Fantacalcio, passando per i migliori difensori in campionato. Ci sono state conferme come negli anni precedenti ma anche qualche nota più che positiva in questa prima parte di stagione. Scopriamo chi sono i top 3 del reparto difensivo:

DIMARCO: l’esterno mancino dell’Inter ha confermato le aspettative che ricadono su di lui ogni anno di Fantacalcio. Costante, titolare fisso, bonus sempre pesanti e pochi malus: 3 gol e 2 assist per lui, il migliore del reparto difensivo.

DI LORENZO: il capitano del Napoli dopo una pessima stagione ritorna tra i top in un nuovo modulo ideato da Conte per le sue esigenze tecnico-tattiche, rispolverando così il miglior capitano per il suo Napoli. Titolare in tutte le partite, ben 3 gol e 1 assist, ma soprattutto un calciatore costante davvero ritrovato sia per il Fantacalcio che per gli azzurri.

TAVARES: si, avete letto bene. L’ex Arsenal è una freccia sulla fascia sinistra della Lazio, super propositivo, è proprio una spina nel fianco per gli avversari. Ha stabilito un nuovo record in Serie A: 7 assist nelle prime 8 partite di campionato, basta questo dato per farvi capire che calciatore ha scoperto la Lazio per i suoi inserimenti offensivi.