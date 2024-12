Un regalo sotto l’albero: il calciatore che vorrei al quarto posto: Jakub Kiwior

Un paio di stagioni all’Arsenal non troppo esaltanti, ma Jakub Kiwior rappresenterebbe un’ottima alternativa all’infortunato Buongiorno. Piede sinistro educato e grande forza fisica sono le doti migliori del polacco che all’occorrenza può giocare anche da terzino sinistro o da mediano. In Italia ha già giocato allo Spezia nel 2021 e grazie anche alle sue ottime prestazioni il club ligure ottenne la salvezza e la stagione successiva i Gunners dovettero sborsare 25 milioni più bonus per portarlo in Inghilterra. Kiwior, classe 2000, è ancora giovane e in linea con i parametri dettati dal presidente De Laurentiis negli ultimi anni. Conte saprebbe sicuramente come valorizzarlo e farlo rendere al massimo e in futuro potrebbe rappresentare più di una semplice alternativa. Il problema principale è il costo del cartellino, l’Arsenal chiede circa 30 milioni per lasciarlo partire, cifra che il presidente non pare sia disposto a spendere nel mercato di gennaio. Staremo a vedere se nelle prossime settimane ci sarà un’apertura dall’Inghilterra per provare ad imbastire una trattativa.