Rivelazione 2024, al quarto posto

Il Napoli chiude un ottimo 2024 con una brillante stagione sotto la guida di Antonio Conte, nessuno si aspettava questi risultati visto la scorsa stagione. Grande rivelazione è anche David Neres ,voluto dal mister questa estate.



Il brasiliano si è subito integrato nel gioco dinamico e fisico richiesto dal tecnico pugliese. Nonostante la concorrenza in attacco con Khvicha Kvaratskhelia Neres ha trovato il suo spazio, soprattutto quando è stato chiamato a sostituire il georgiano, infortunato nel corso della stagione.

Arrivato dal Benfica, Neres ha risposto alla grande alla chiamata di Antonio Conte, sostituendo Kvaratskhelia infortunato. Quando gioca è decisivo come ha dimostrato nel match contro l’udinese. Il brasiliano è stato protagonista di un’ottima partita, contribuendo in modo decisivo alla vittoria del Napoli. Neres ha infatti provocato l’autogol di Giannetti, che ha permesso agli azzurri di portarsi in vantaggio dopo il pareggio di Lukaku all’inizio della ripresa. Il Napoli, che era stato inizialmente sorpreso dal gol di Thauvin nel primo tempo, ha trovato nel talento di Neres una risorsa importante per completare la rimonta e portare a casa i tre punti.