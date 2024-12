Fantacalcio – Serie A, la Top 11 alla sosta – Portieri

Siamo quasi arrivati al giro di boa della prima parte di campionato di Serie A durante le feste natalizie e siamo pronti a scoprire chi sono i migliori 11 calciatori di Serie A per rendimento al Fantacalcio, che è “una cosa seria” e tiene sempre banco durante i cenoni e non solo.

Si parte col modulo: un classico 3-4-3, sempre usato nel Fantacalcio Classic da ogni Fantallenatore, che permette di portare più bonus possibili.

In questo inizio di campionato ci sono state tante rivelazioni tra i portieri e parecchie delusioni, in particolare quelli big. Il migliore per rendimento, anche se con qualche partita in meno, è stato:

DE GEA: il portiere spagnolo dopo un anno di stop tra gli svincolati torna a giocare a Firenze e per la prima volta in Italia nella sua carriera, dopo aver trascorso parecchi anni a difendere i pali del Manchester sponda United. Di certo le aspettative su di lui erano già alte, anche se con qualche sovrappensiero, visto il suo anno “sabbatico”. De Gea si fa trovare prontissimo e lancia i suoi a suon di super parate nella zona alta della classifica, approdando per la corsa Champions. La sua miglior partita? Sicuramente in ottica Fantacalcio quando parò ben 2 rigori nella stessa partita, Fiorentina-Milan 2-1, prendendo un +6 di bonus e addirittura un 9 di voto base in pagella, semplicemente un top di reparto.

Menzione d’onore ad Alex Meret che sta disputando un grandissimo campionato col Napoli con soli 11 gol subiti in 15 giornate di campionato. Particolare invece il rendimento di Maignan insieme a Milinkovic-Savic: entrambi hanno subito solamente 4 e 6 gol in casa, ma troppi al di fuori delle mura amiche.