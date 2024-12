Un regalo sotto l’albero: il calciatore che vorrei al quinto posto Jaka Bijol

Per il Napoli è diventata una priorità ormai dopo l’infortunio di Buongiorno prendere un difensore a gennaio. Uno degli obiettivi per gli azzurri è Jaka Bijol, difensore dell’Udinese. Conte chiede un giocatore già pronto che conosca già il calcio italiano. Lo sloveno è da due anni in Italia e la sua crescita è sotto gli occhi di tutti. Sarebbe un ottima riserva per gli azzurri che dovranno far a meno dell’ ex Torino Buongiorno fino a fine gennaio. Grande fisicità, buona tecnica e colpo di testa che lo rendono perfetto anche in zona gol. Un buon colpo che potrebbe rimpiazzare Rafa Marin sul piede di partenza.