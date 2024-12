Rivelazione del 2024, al quinto posto

Non era affatto scontato che il Napoli di Conte partisse subito con il piede giusto dopo una stagione in cui il Napoli post scudetto non era riuscito a confermarsi. Il tecnico è arrivato a Napoli in un clima difficile e ha subito portato entusiasmo sia ai tifosi che all’interno dello spogliatoio del Napoli.



Grande rivelazione è Di Lorenzo che ha dimostrato nuovamente il suo valore dopo un’estate in cui il suo futuro al club era stato messo in discussione. Durante il mercato estivo, infatti, si era parlato di un possibile addio del capitano, con diverse voci che lo accostavano a top club europei. Tuttavia, nonostante le speculazioni, il capitano è rimasto al Napoli, e sotto la guida di Antonio Conte si è rivelato ancora una volta uno degli elementi imprescindibili della squadra.

Il tecnico pugliese ha saputo valorizzare al massimo le caratteristiche di Di Lorenzo, sfruttando la sua leadership, la sua solidità difensiva e la capacità di spingere in fase offensiva. Il capitano azzurro ha continuato a essere una presenza costante sulla fascia destra, sia in difesa che in attacco