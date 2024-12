Il momento della classifica dei goal più belli del 2024 è ormai giunto.

Nella classifica del Napoli dei top cinque goal siglati nell’anno suddetto, si piazza al quinto posto la perla di Kvara contro il Verona che valse i tre punti per gli azzurri: era il goal del 2-1. Era il 4 febbraio e i partenopei vinsero in rimonta per 2-1 sugli scaligeri sotto la guida tecnica di Walter Mazzarri.