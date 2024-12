TuttoSport: “Napoli, il Torino piomba su Spinazzola; l’eterno gradisce la destinazione”

Secondo quanto scrive il quotidiano Tuttosport, il Torino sarebbe interessato ad ingaggiare Leonardo Spinazzola: “Il Torino non ha bisogno soltanto di una punta, ma anche di un esterno sinistro, e allora starebbe pensando a Leonardo Spinazzola, 31 anni, attualmente poco (o niente) impiegato da Conte nel Napoli. Al giocatore il contratto con la società azzurra scade nel giugno del 2026. Il suo ingaggio è di 1,8 milioni. E’ insoddisfatto della sua esperienza considerando che in campionato ha collezionato 10 presenze (e un assist) per un totale di 267 minuti: nemmeno tre partite, in sostanza, divise in tanti spezzoni. E lui, che non ha perso la speranza di tornare in Nazionale, chiede più spazio: questa insoddisfazione l’ha consegnata a De Laurentiis e Manna. Sintetizzando il discorso, preferirebbe essere ceduto anche perché il Napoli non avrà grandi necessità di fare turnover. Preso atto della sua insoddisfazione, i dirigenti del Napoli hanno proposto alla Fiorentina uno scambio con Briraghi, che in viola con l’arrivo di Palladino è stato relegato ai margini. Napoli, Fiorentina e Biraghi sarebbero disposti a portare a buon fine lo scambio. Spinazzola no: ha più di una perplessità perché anche in viola non avrebbe la certezza del posto fisso, anzi. Titolarità, invece, che avrebbe al Torino“.