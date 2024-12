Del Genio: “Il Napoli ora gioca da grande squadra”

Il giornalista Paolo Del Genio ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Ad Antonio Conte ho dato 7 in pagella perché il Napoli ha fatto un ottimo primo tempo e quello che è accaduto nel secondo tempo non è che non succeda mai. Conte lo sa che non è una cosa che non succede mai, anzi sono cose di calcio normali. Se hai grandi ambizioni bisogna evitarle, ma pensare che non arrivino mai non è possibile. Il Napoli comincia a difendere attaccando, andando a pressare alto, facendo tutte quelle cose che una squadra di calcio forte deve fare”.