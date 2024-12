Ciro Venerato: “Osimhen? Clausola valida per l’estero; se la Juve lo vuole deve trattare”

Ciro Venerato, giornalista Rai ed esperto di mercato, si è soffermato sulla questione legata a Victor Osimhen in un intervento durante la trasmissione ‘Campania Sport‘ su Canale 21: “Se la Juve vuole Osimhen può prenderlo ma deve fare una trattativa con il Napoli. La clausola da 75 milioni vale per l’estero, non per l’Italia. Dunque se davvero la Juve volesse il nigeriano a giugno, dovrà parlare direttamente con il Napoli. Si partirebbe da una cifra ovviamente più elevata dato che sarà il Napoli, nel caso, a fissare il prezzo, senza clausola“.