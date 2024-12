Cds – Napoli, Conte fa riposare i suoi a Natale; sarebbe stato diverso in caso di mancata vittoria

Secondo Il Corriere dello Sport, Antonio Conte ha deciso di far riposare la sua squadra nel giorno di Natale, ma in caso di mancata vittoria contro il Genoa si sarebbe svolta una seduta di allenamento: “Da domani di nuovo al lavoro: la squadra riprenderà la preparazione a Castel Volturno dopo due giorni di riposo, in vista della partita domenica al Maradona contro il Venezia. Il giorno di Natale il gruppo si fermerà ancora. Niente allenamento come da programma in caso di vittoria contro il Genoa. Proprio così: se il Napoli non avesse vinto era concreta la prospettiva di una sessione di lavoro natalizia“.