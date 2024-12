Venezia – Cagliari, vantaggio dei lagunari dopo i primi 45′ minuti di gioco

La diciassettesima giornata di Serie A prosegue con il match delle 15 che vede affrontarsi allo stadio Penzo di Venezia la compagine lagunare ed il Cagliari in uno scontro salvezza già ora decisivo.

I primi 45 minuti si sono chiusi sul punteggio di 1-0 in un match che ha visto una superiorità nel possesso palla degli uomini di Nicola che sono andati vicino alla rete soltanto con il difensore colombiano Yerry Mina che su sviluppo da calcio da fermo ha impegnato in modo pericoloso il portiere dei lagunari Stankovic ma a passare in vantaggio è la squadra allenata da Di Francesco grazie al gol firmato da Zampano al minuto 39 della contesa.

La squadra sarda nel secondo tempo dovrà provvedere ad aumentare il carico offensivo inserendo soprattutto Zito Luvumbo per provare a ribaltare il risultato negativo.