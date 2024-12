Rai: Quattro azzurri in uscita, Zerbin verso il Venezia

Nel corso della trasmissione ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha fatto il punto sul mercato in uscita del Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

“Il Napoli sta esaminando attentamente l’offerta del Como per Rafa Marin, poiché il club lombardo ha mostrato un forte interesse per il difensore, e questa è una notizia confermata. La proposta riguarda un prestito di sei mesi. Sia Marin che Zerbin non rientrano nei piani di Conte. Per quanto riguarda Zerbin, la trattativa con l’Empoli è al momento bloccata, in quanto il club toscano non è disposto a coprire l’intero importo di 500 mila euro che il giocatore dovrebbe percepire fino alla fine della stagione, offrendo solo 350 mila euro, cifra che il calciatore ha rifiutato. Al contrario, il Lecce ha avanzato una proposta di 250 mila euro, che è stata respinta. L’unica squadra disposta ad offrire i 500 mila euro richiesti è il Venezia, dove Zerbin sarebbe molto apprezzato da Di Francesco, tecnico che lo considera un suo pupillo. Anche l’entourage del giocatore è favorevole a questa destinazione, ritenendo che le caratteristiche del calciatore si adattino perfettamente al gioco dell’ex allenatore della Roma.”

Venerato ha poi parlato di altri movimenti in uscita dal Napoli: “Ci sono anche Spinazzola e Folorunsho, due giocatori che potrebbero lasciare il club. La Fiorentina sta trattando da giorni con il Napoli per il trasferimento di Biraghi. La Fiorentina apprezza molto Folorunsho, ma non è ancora convinta riguardo a Spinazzola. Bisognerà capire se l’arrivo di Biraghi avverrà tramite uno scambio con Folorunsho. In ogni caso, sarà necessario trovare una sistemazione anche per Spinazzola. So che Davide Lippi ha già avviato delle trattative con club esteri per cercare una destinazione per il giocatore.”