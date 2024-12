Osimhen trascina il Galatasaray: 5-1 e +8 sul Fenerbahçe

Una doppietta di Victor Osimhen e una di Yilmaz trascinano il Galatasaray verso una vittoria netta per 5-1 contro il Kayserispor. A segno anche Akgun per il quinto gol, con la squadra giallorossa che allunga ulteriormente la sua leadership in Super Lig. Ora il Galatasaray vanta otto punti di vantaggio sul Fenerbahçe secondo e ben 14 punti sul Samsunspor terzo.

Nelle altre due partite del pomeriggio, vittorie per Gaziantep (2-0 in casa contro l’Antalyaspor) e per il Göztepe (3-0 contro il Rizespor).