Meret salva il Napoli a Genova, i voti dei quotidiani

Il grande protagonista per il Napoli nella trasferta vincente di Genova è Alex Meret che nel corso del secondo tempo ha salvato la compagine azzurra diverse volte consentendo di conquistare i tre punti.

I quotidiani hanno premiato il numero 1 azzurro come migliore in campo con voti anche superiori al 7.5. La Gazzetta dello Sport esalta la prestazione del portiere nel giro della Nazionale sottolineando: “Se il portiere è il migliore in campo significa che il pareggio era più giusto. Balotelli (due volte), Pinamonti, Badelj… Decisivo dopo 45’ di niente“; gli fa eco Il Mattino: “C’è il suo marchio sul successo del Napoli. Dopo un primo tempo da spettatore in cui veste i panni di Clark Kent nella ripresa di trasforma in Superman. Neutralizza un destro velenosissimo di Pinamonti e mura a due mani un’inzuccata di Badelj. Nel finale mette il mantello e vola nell’angolino lontano sul destro di Balotelli sfiorato da Ekuban. Non può nulla sulla conclusione di Pinamonti che passa tra le gambe di Rrahmani ed Olivera.”

Per il Corriere dello Sport la prestazione di Meret è da 7.5 in quanto: “Tre parate decisive, su Pinamonti-Badelj-Balotelli. Il palo lo aiuta ancora su Balo: decisivo.” mentre per Eurosport è solo da 7: “Dopo un primo tempo da spettatore non pagante, apre la ripresa con un mezzo miracolo – a freddo – su Pinamonti. Bravo poi a ripetersi in almeno altre due occasioni, da Badelj a Balotelli nel finale. Insomma, c’è tanto di suo nella vittoria oggi del Napoli.”