Il Mattino – Danilo ha accettato di trasferirsi al Napoli

Il difensore brasiliano della Juventus Danilo che sta trovando poco spazio nella squadra allenata da Thiago Motta, avrebbe accettato il trasferimento al Napoli nel calciomercato di gennaio che si aprirà a breve. Questo è ciò che sottolinea Il Mattino che, inoltre, rimarca che l’eventuale scambio con Giacomo Raspadori sarebbe saltato per 2 motivi principali.

Il primo è la volontà del Napoli di non cedere l’attaccante ex Sassuolo alla Juventus mentre il secondo sarebbe l’insoddisfazione di Danilo di essere coinvolto in uno scambio; il capitano della squadra torinese potrebbe addirittura rescindere consensualmente il proprio contratto con la squadra bianconera e firmare successivamente l’accordo con i partenopei per un anno e mezzo.