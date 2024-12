Danilo dice sì al Napoli, ma rifiuta lo scambio con Raspadori

Il Napoli è alla ricerca di un difensore centrale per rinforzare la rosa nel mercato di gennaio e tra i nomi monitorati figura anche Danilo della Juventus. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il difensore brasiliano avrebbe già dato il suo ok all’operazione, e il club partenopeo sta lavorando per portarlo in azzurro. Tuttavia, non è previsto uno scambio con i bianconeri. L’ipotesi Danilo-Raspadori non è decollata per due motivi principali: il Napoli non vuole cedere l’ex Sassuolo alla Juventus, e l’entourage di Danilo non è favorevole a uno scambio con un altro giocatore. Resta in piedi l’idea che Danilo possa risolvere il suo contratto con la Juventus e firmare un accordo di un anno e mezzo con il Napoli.

Nel frattempo, la Juventus scenderà in campo a Monza stasera senza Danilo. Il brasiliano era inizialmente tra i convocati di Thiago Motta per la trasferta all’U-Power Stadium, ma ieri è stato messo in dubbio a causa di una leggera distorsione alla caviglia. Secondo quanto riportato da TMW, Danilo non ha risolto il problema e non prenderà parte alla partita.