CdS: Si complica lo scambio Pellegrini-Raspadori, la situazione

Nei giorni scorsi è trapelato un ipotetico scambio tra Roma e Napoli che vedrebbe coinvolti Lorenzo Pellegrini e Giacomo Raspadori. Il CdS ha fatto il punto sulla questione descrivendo la situazione e il nuovo spiraglio che si potrebbe aprire sull’asse Napoli-Roma sottolineando: “Per l’attacco resta possibile anche la pista Raspadori, che nel Napoli è in uscita. Sarebbe un rinforzo diverso da Beto, integrabile addirittura con Dovbyk, ma resta da capire a quali condizioni si possa prendere. L’ipotetico scambio con Pellegrini appare difficile vista l’alta differenza tra gli stipendi. È più semplice che Conte ottenga dalla Roma un calciatore diverso, tipo Zalewski che è in scadenza di contratto e non rinnoverà, magari dietro pagamento di un conguaglio. Ma siamo nell’ambito di ragionamenti, non di reali trattative aperte“.

Vedremo come si evolverà la situazione all’apertura del calciomercato e se ci sarà l’accordo tra le squadre.