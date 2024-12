Trevisani, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. Queste le sue parole: “Neres titolare? Io sono dell’idea che sia un giocatore molto discontinuo, non sempre si trovano difese come quella dell’Udinese. Credo che sia un’arma in più quando lo inserisci a partita in corso, ma non tanto affidabile quando parte dall’inizio”.