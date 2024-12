L’edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano nel mercato di gennaio la Roma si prepara a una potenziale rivoluzione, in cui quasi nessuno è intoccabile, anche chi ha combattuto tante battaglie in giallorosso. Come Gianluca Mancini, il cui agente nei giorni scorsi avrebbe avuto contatti con il Napoli, alla ricerca di un difensore dopo l’infortunio di Buongiorno. I discorsi riguarderebbero un trasferimento estivo ma, alle giuste condizioni, il suo arrivo in azzurro potrebbe avvenire già a gennaio. Alla Roma piace invece Giacomo Raspadori e potrebbe mettere sul piatto Lorenzo Pellegrini, la cui avventura romana è arrivata al termine e che può interessare al Napoli. Così la quadra potrebbe comportare uno scambio di cartellini che porterebbe effetti benefici sui rispettivi bilanci. In più il Napoli avrebbe il vice di McTominay ed un giocatore che può essere schierato anche sulla trequarti.