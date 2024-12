L’edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano il Napoli sta lavorando in maniera intensa sul mercato per cercare un rinforzo difensivo da aggiungere all’organico a disposizione Antonio Conte. Il mercato riapre solo a gennaio e Conte deve fare di necessità virtù, esaltando il valore dei giocatori a sua disposizione nelle ultime due partite dell’anno. Ma il Napoli un difensore lo sta cercando e ha strappato il sì di Danilo, in uscita dalla Juve. Tempistica e formula sono da decidere, però si può fare. Le due società ci stanno lavorando. Il contratto di Danilo scadrà tra sei mesi e non sarà rinnovato, quindi non avrebbe grandi ricavi dalla cessione anticipata. Il Napoli inoltre è considerata una diretta rivale per i bianconeri quindi si andrebbe a rinforzare una diretta rivale. La leadership di Danilo inoltre potrebbe essere un pericoloso alleato per Antonio Conte nella seconda parte di stagione.