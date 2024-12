Iannicelli su Juan Jesus: “Perché prendersela con Juan Jesus? È un buon calciatore”

A seguito di un allenamento dopo il match contro l’Udinese, il pilastro difensivo del Napoli Alessandro Buongiorno ha rimediato un infortunio che lo terrà lontano dal campo per almeno un mese. Mister Conte dovrà quindi correre ai ripari per la sfida d oggi contro il Genoa e pare abbia scelto Juan Jesus per sostituire il numero 4. Nel corso di un intervento ai microfoni di Radio Marte, un tifoso ha criticato Conte e la sua decisione: “La scelta di far giocare Juan Jesus dal primo minuto è la peggiore possibile. Il brasiliano non può giocare in questa squadra. Ci sarebbero tante soluzioni migliori, perché piuttosto non schierare Mathias Olivera al centro della difesa?”.

Il giornalista Peppe Iannicelli ha deciso quindi di rispondere, difendendo il brasiliano per cercare di migliorare il clima in casa Napoli. Queste le sue parole: “Sto assistendo a una massacro da stamattina che sinceramente non capisco. Perché prendersela con lui? Parliamo di un ottimo professionista, un calciatore in grado di potere disputare questo tipo di partite. Non mi piace ciò che sto ascoltando e leggendo”.