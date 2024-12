L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla partita di oggi del Napoli sul campo del Genoa. Secondo il quotidiano oggi con una vittoria a Marassi il Napoli trascorrerebbe un bel Natale, scartando un regalo che significa, forza, ambizione e continuità. Oggi però Conte dovrà fare a meno del suo totem difensivo Alessandro Buongiorno, senza di lui in campionato è avvenuto solo nella rovinosa sconfitta di Verona per 3-0. Ora però gli azzurri sono un’altra squadra rispetto a quel 18 agosto e soprattutto in trasferta viaggiano a pieno ritmo. Infatti da settembre in poi lontano dal Maradona gli azzurri hanno subito solo due gol da Calhanoglu e Thauvin ed ottenuto ben 5 clean-sheet, tra i migliori d’Europa insieme a Fiorentina, Inter e Real Sociedad.