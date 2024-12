Ordine: “Genoa-Napoli? Gli azzurri dovranno fare i conti con una cosa”

Franco Ordine è intervenuto a Radio Napoli Centrale per parlare della situazione del Napoli in vista della sfida con il Genoa.

Di seguito le sue parole: “Il Napoli dovrà fare i conti con un atteggiamento molto difensivo del Genoa. Come abbiamo visto col Milan è una squadra bloccata, con solo Pinamonti in avanti. Questo atteggiamento così difensivo sarà uno scoglio da superare. Il Genoa gioca in casa e fuori alla stessa maniera, provando con qualche inserimento e lasciando solo Pinamonti in avanti. Il Napoli deve essere molto attento a non invadere troppo la loro metà campo: questo significa riempire ogni spazio”.