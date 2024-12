Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli il Como è interessato al difensore spagnolo Rafa Marin. Per l’ex Real Madrid ed Alaves fino ad ora 0 presenze in campionato e solo apparizioni in Coppa Italia. A differenza di altre voci, secondo l’emittente radiofonico sarebbe da escludere uno scambio col difensore italiano Dossena, arrivato in Lombardia dal Cagliari in estate.